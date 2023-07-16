Обычная спичка убережет комнатные растения от повреждения личинками вредителей

Спички нужно воткнуть в цветочный горшок серой в землю примерно в пяти сантиметрах друг от друга, подождать несколько дней, и поменять спички. Сделать это нужно трижды, после чего стоит дать цветку отдохнуть.

Поливать растеньице нужно в это время как обычно. Сера в незначительных дозировках несет только пользу, и помогает избавиться от личинок вредителей, которые могут находиться в грунте.

Также цветок будет вам благодарен, если ему не достает серы, как питательного вещества. Это можно понять по наличию пожетлтевших листочков.