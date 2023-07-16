Возвращение тли в огород: как быть, если вредитель вернулся после обработки растений

14:26 2023-07-16

Тля может снова появиться на участке, даже если вы опрыскали посадки инсектицидом, но пугаться не нужно.

Даже если вы провели в своем огороде полный цикл инсектицидных мероприятий, такой вредитель как тля может вновь создать вам проблему. Это вовсе не означает, что средства оказались не эффективными.

Дело в сроке действия отравляющих тлю веществ. Он, как правило, ограничен тремя неделями, а иногда и еще меньше.

Поэтому очень важно делать все по инструкции. Но, даже если вы обнаружили тлю после нескольких сеансов опрыскивания, это не повод отчаиваться. Нужно просто провести мероприятие еще один раз.

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