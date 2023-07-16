Морковь второго года: сколько лет подряд можно сажать на одной грядке морковь без потери урожая

Многие удивляются, что урожай моркови мельчает от года к году. Причиной может стать постоянное высаживание корнеплода на одной и той же грядке.

Если вы собрали хорооший морковный урожай в этом году, то в следующий раз допустимо сажать этот овощ здесь же не ранее чем через два-три года. Именно столько времени нужно, чтобы грунт восстановил свою питательную силу.

После морковки хорошо посадить на грядку помидоры, или бобовые культуры. Они восстановят почву, а морковь можно посеять на месте лука, чеснока или редиски.