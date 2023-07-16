Заботимся о винограде на следующий год: чем подкормить лозу, чтобы она хорошо плодоносила

14:55 2023-07-16

Чтобы виноград формировал обильные и вкусные гроздья, его необходимо удобрить еще в августе на следующий год.

Удобрения можно вносить корневым или листовым способом. Наилучшей будет подкормка на основе фосфора и калия. Древесная зола станет великолепным органическим и безвредным вариантом.

Ее надлежит внести в почву, где растет виноград, под корень в августе. Обязательна после процедуры прикрыть подкормку землей сверху.

Можно приготовить раствор для опрыскивания на основе 1 килограмма суперфосфата и 2 литров воды. После этого раствор настаивается сутки. Потом в 10 литров воды нужно добавить стакан полученного состава и проводить обработку винограда.

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