Заботимся о винограде на следующий год: чем подкормить лозу, чтобы она хорошо плодоносила

Удобрения можно вносить корневым или листовым способом. Наилучшей будет подкормка на основе фосфора и калия. Древесная зола станет великолепным органическим и безвредным вариантом.

Ее надлежит внести в почву, где растет виноград, под корень в августе. Обязательна после процедуры прикрыть подкормку землей сверху.

Можно приготовить раствор для опрыскивания на основе 1 килограмма суперфосфата и 2 литров воды. После этого раствор настаивается сутки. Потом в 10 литров воды нужно добавить стакан полученного состава и проводить обработку винограда.