Избавиться от вершинной гнили на помидорах поможет простое средство

Вершинная гниль способна погубить урожай томатов, хотя и не является инфекционной болезнью. Спасет от этой напасти кальциевая обработка посадок на грядке.

На один литр воды вам понадобится 10 граммов кальциевой селитры, которую следует хорошенько размешать в воде. После этого нужно налить раствор в опрыскиватель и приступать к делу.

Производить опрыскивание нужно не ранее чем 18 часов вечера. Потом надлежит сделать перерыв не менее чем на 10 дней, и для закрепления результата можно повторить процедуру.