Диетолог Неруллина перечислила продукты, которые снижают аппетит

Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина перечислила продукты, способные снизить аппетит.

Как уточнила эксперт, данным свойством обладают яблоки. Они также оказывают благотворное влияние на организм, нормализуют работу пищеварительной системы.

Кроме того, чувство голода притупляет имбирь - за счет содержания вещества гингерола, которое входит в состав корня в виде эфирного масла.

При этом эксперт уточнила, что имбирь нужно использовать не в качестве самостоятельного продукта, а как добавку к пище либо напитку. К числу продуктов, снижающих аппетит, уточнила специалист, относятся также зеленый чай и авокадо.