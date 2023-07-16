Топ-5 причин, по которым сливовый урожай осыпается с дерева до зрелости

Причиной, почему плоды на сливе осыпаются, может быть целый ряд факторов, например, слишком морозная зима. Но на некоторые из них садоводы могут повлиять.

Чтобы слива плодоносила важно, чтобы она не была посажена рядом с конкурирующими сортами, что может препятствовать опылению. Дерево необходимо регулярно обрабатывать от вредителей, и следить за внесением удобрений.

Особенно ценны для слив азот и калий. Что касается полива, то слива нуждается в частом внесении влаги, и она должна проникать к корням не менее чем на 40-60 сантиметров вглубь.