Исследователи природы назвали место с чистейшим воздухом на Земле

Самым чистым воздухом признан тот, который курсирует над водами, омывающими Антарктиду.

Это место практически не пострадало от пыли с континентов и аэрозольных загрязнений.

В воздухе из тех регионов преобладают бактерии, которые попадают туда прямо из океана.

Сейчас ученые говорят, что человечество должно приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот участок чистым и в будущем, ведь восстановить нормальную экосреду практически невозможно.