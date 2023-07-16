Исследователи природы назвали место с чистейшим воздухом на Земле

Самым чистым воздухом признан тот, который курсирует над водами, омывающими Антарктиду.
Это место практически не пострадало от пыли с континентов и аэрозольных загрязнений.
В воздухе из тех регионов преобладают бактерии, которые попадают туда прямо из океана.
Сейчас ученые говорят, что человечество должно приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот участок чистым и в будущем, ведь восстановить нормальную экосреду практически невозможно.
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