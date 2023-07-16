В Таиланде кот пропал на три дня, а потом вернулся домой с долгами

Мужчина искал своего кота, который несколько дня не появлялся дома.

Поиски не приносили результатов, так что хозяин начал думать, что больше никогда не увидит питомца, но кот сам вернулся домой, преподнеся сюрприз.

На шее животного была записка от некой тети Мэй следующего содержания: «Ваш кот долго наблюдал за скумбрией в моем магазине, так что я дала ему три штуки. Позвоните мне».

Теперь хозяин ищет рыбную лавку, чтобы расплатиться за обед своего питомца.