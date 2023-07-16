В Таиланде кот пропал на три дня, а потом вернулся домой с долгами

16:28 2023-07-16

Житель Таиланда поделился с миром забавной историей, которая произошла с его питомцем.

Мужчина искал своего кота, который несколько дня не появлялся дома.

Поиски не приносили результатов, так что хозяин начал думать, что больше никогда не увидит питомца, но кот сам вернулся домой, преподнеся сюрприз.

На шее животного была записка от некой тети Мэй следующего содержания: «Ваш кот долго наблюдал за скумбрией в моем магазине, так что я дала ему три штуки. Позвоните мне».

Теперь хозяин ищет рыбную лавку, чтобы расплатиться за обед своего питомца.

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    Снимки кота с табличкой на шее быстро облетели Интернет.

    Пользователей рассмешила довольная мордочка питомца, по которой видно, что кот ни капельки не расстроен.

    Некоторые даже предложили свою помощь в оплате скумбрии, а другие в шутку посоветовали найти мужчине вторую работу, чтобы оплачивать такие прогулки кота.

    Но большинство сошлось во мнении, что хозяйка магазина просто волновалась за кота, а номер телефона оставила, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. 

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