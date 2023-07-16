Мужчина разбил Ferrari через шесть часов после покупки

16:29 2023-07-16

Житель Германии приобрел Ferrari F8 Tributo за 360 тысяч евро, а уже через шесть часов попал в серьезную аварию.

Примечательно, что мужчина ждал суперкар около года. На радостях он не обратил внимания, что на купе стояли летние покрышки.

Спустя шесть часов после покупки владелец нового авто превысил скорость, не справился с управлением и попал в серьезную аварию на автобане.

Автомобиль занесло в бетонный отбойник, от удара у нее оторвало заднее колесо.

Более того, суперкар въехал в микроавтобус и протаранил заграждение, так что вся передняя часть Ferrari была полностью уничтожена.

Благодаря вовремя сработавшим подушкам безопасности сам водитель не пострадал.

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