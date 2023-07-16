Ученые доказали, что покупатели считают красивую еду более полезной

Дело в том, что люди воспринимают красивый вид товара как более близкий к натуральному.
Если в еде содержится много приятных глазу элементов (например, упорядоченность и систематические узоры), то она начинает казаться натуральнее.
А если покупатель считает товар более естественным, то, следовательно, и более здоровым.
Это доказывается на простом примере.
Ученые предложили тестовой группе тосты, приготовленные из одинакового набора продуктов.
Но вот только одни казались более здоровыми, так как были красиво оформлены, а те, что выглядели чуть уродливее, не вызывали интереса.
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