Ученые доказали, что покупатели считают красивую еду более полезной

Дело в том, что люди воспринимают красивый вид товара как более близкий к натуральному.

Если в еде содержится много приятных глазу элементов (например, упорядоченность и систематические узоры), то она начинает казаться натуральнее.

А если покупатель считает товар более естественным, то, следовательно, и более здоровым.

Это доказывается на простом примере.

Ученые предложили тестовой группе тосты, приготовленные из одинакового набора продуктов.

Но вот только одни казались более здоровыми, так как были красиво оформлены, а те, что выглядели чуть уродливее, не вызывали интереса.