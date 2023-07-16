Южная Корея ужесточила миграционное законодательство, проучив таджиков

Так, около 5% таджикских трудовых мигрантов пытаются отыскать лучшую долю в странах дальнего зарубежья. Некоторые останавливают свой выбор на Южной Корее, невзирая на факт того, что договора о трудовой миграции между странами нет.

В прошлом 2022 году Сеул и Душанбе подписали предварительное соглашение о трудоустройстве таджикских рабочих на корейских заводах.

По информации южнокорейских СМИ, больше половины таджиков, приехавших в Южную Корею, не только не соблюдали внутренние законодательство страны, но и по истечении срока действия разрешения на работу остались там трудиться на нелегальном положении, отказавшись возвращаться в Таджикистан.

Подобное неуважительное отношение к местным законам не осталось без внимания правительства, которое исключило возможность подписания соглашения по трудовой миграции до тех пор, пока не будут выполнены все требования Сеула, среди которых – обязательное возвращение мигрантов на Родину после истечения срока действия разрешения на работу в Южной Корее.

Кроме того, для въезда на территорию Южной Кореи трудовым мигрантам в обязательном порядке требуется наличие обратных билетов, а также документы, подтверждающие цель визита в страну.