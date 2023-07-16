Виджая Маллья был сыном богатого промышленника и магнатом спиртных напитков

Маллья набрал огромное количество кредитов, которые отдавать было нечем и пустился в бега.
Правительство Индии пока безуспешно пытается экстрадировать бизнесмена из Великобритании, чтобы судить на родине.
Ему вменяют мошенничество на сумму почти в 100 миллиардов долларов. Капитал Виджая значительно уменьшился после возвращения части долгов и объявления о банкротстве.
Оставшиеся средства, скорее всего, он не сможет вернуть никогда.
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