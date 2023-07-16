Виджая Маллья был сыном богатого промышленника и магнатом спиртных напитков

20:16 2023-07-16

Более всего знаменит, как владелец культовой команды Формулы-1 «Форс Индия» и устроитель самых экстравагантных вечеринок. Пытаясь сохранить бизнес, в котором не очень разбирался, на плаву.

Маллья набрал огромное количество кредитов, которые отдавать было нечем и пустился в бега.

Правительство Индии пока безуспешно пытается экстрадировать бизнесмена из Великобритании, чтобы судить на родине.

Ему вменяют мошенничество на сумму почти в 100 миллиардов долларов. Капитал Виджая значительно уменьшился после возвращения части долгов и объявления о банкротстве.

Оставшиеся средства, скорее всего, он не сможет вернуть никогда.

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