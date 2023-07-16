Дачный эксперт рассказал, что делать, если капуста на даче начала трескаться

20:17 2023-07-16

Вырастить урожай капусты - это еще пол дела. А вот сохранить его целым и невредимым, тут надо дополнительное старание. Растресканные кочаны вряд ли порадуют дачника. Рассказываем, как можно этого избежать.

Чтобы принять меры, надо знать причину проблемы. К появлению трещин на капусте приводят разные факторы.

Избыточная влажность, связанная с частыми дождями и неумеренными поливами - одна из причин растрескивания капусты.

Обилие влаги вызывает усиленный рост внутренних листиков, внешние за ними не успевают. От этого кочан начинает трескаться.

Перезревание - еще один провоцирующий фактор. Вовремя не убранные кочаны уже не растут, но корни продолжают поглощать питательные вещества и насыщать растение влагой.

Это приводит к трещинам.

Иногда капуста лопается от перепадов температур. Такое бывает при резком похолодании или при большой разнице ночных и дневных показателей термометра.

Когда кочан начинает трескаться, его верхние листья темнеют. В таком случае надо действовать очень быстро, чтобы спасти урожай. Трещины на капусте могут привести к увяданию и гниению.

Есть сорта, которые устойчивы к появлению трещин: Альбатрос, Марафон, Колобок.

Для предупреждения растрескивания кочанов нужно принять такие меры. Выбирайте для высаживания гибридные сорта.

Сажайте рассаду в открытую грядку точно в установленные сроки - не позже и не раньше.

Поливы должны быть регулярными, делать большие перерывы между процедурами не стоит. Использование капельной системы - идеальный вариант.

Также важно собирать урожай в срок, не допуская перезревания.

Есть один совет от садоводов: высаживать капусту рядом с прудом или колодцем. Близкое пролегание грунтовых вод не позволит почве пересыхать.

Обязательно поддерживают растения регулярными подкормками, это тоже может спасти капусту от появления трещин.

Если все-таки кочан потрескался, можно попробовать спасти кочан. Ведь в трещинах часто заводятся вредители.

Кочаны с трещинами надо немедленно срезать, не оставляя их долго на грядке.

Кочаны, растущие по соседству, надо защитить от возможного растрескивания. Покрутите кочанчик вокруг своей оси туда-обратно, не применяя больших усилий.

Из-за этого обрываются тонкие корешки, растение будет потреблять меньше влаги. Это его спасет.

Следите за режимом полива, земля всегда должна быть увлажненной. Помогает сохранить влагу мульчирование соломой или травой.

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