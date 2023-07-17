В Японии разработали идеальную зубную щетку с 16 тысячами волосков

Японцы большое внимание уделяют гигиене зубов. Такая процедура у большинства жителей этой страны занимает не менее 20 минут.

Ранее инструмент для чистки зубов здесь вообще был не только предметом гигиены, но также показателем статуса владельца. К примеру, его изготавливали даже из драгоценных металлов.

Японцы также мастерили специальные жевательные палочки из веточек ароматных мастиковых деревьев. Уже в середине 19-го столетия в Стране Восходящего солнца было налажено массовое производство зубных щеток такого формата, который существует сейчас.

При этом в стране продолжают работать над дизайном и технологиями изготовления зубных щеток - так, чтобы они могли более эффективно выполнять свою работу.

Скажем, в последнее время здесь набирает популярность такая новинка, как "Ноумицу гокубосо ке хабкращи", что в переводе означает "зубная щетка со множеством тончайших волосков". Или проще - Orange Careо.

Она мягкая на ощупь - вроде кисточки для пудры. И дарит такое ощущение, будто каждый зуб заворачивается в мягкое одеяло. Поверхность новинки разделена на 8 блоков, их концы закруглены. Тончайших, плотно прижатых друг к другу волосков в ней около 16 000.

По словам японских стоматологов, Orange Careо особенно бережно относится к зубам и слизистой, что важно для людей со слабыми деснами.