Мучительные съемки: почему Жана Маре пришлось уговаривать остаться в титрах фильма Фантомас

Роль Фантомаса стоила легендарному актеру Жану Маре многих лишений и даже здоровья, физического и психологического. Нужно начать с того, что маска в которой он снимался, была очень жесткой, особенно на солнце.

Гримироваться Маре приходилось по нескольку часов. Но и это было бы половиной беды, если бы в итоге актер не приобрел аллергию на материалы. Эскизы к маске Фантомаса, кстати, сделал он сам, ведь Маре известен еще и как отличный художник.

Но более всего ранило актерское самолюбие то, что Фантомас в течение всего экранного времени не показывал своего лица и не говорил ни слова. Поэтому Жана Маре пришлось уговаривать, чтобы он согласился указать свое имя в титрах. Спасло то, что он играл и еще одну роль Фандора.