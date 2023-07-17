Боюсь быть папой: какие перемены более всего пугают мужчин в связи с появлением ребенка

От послеродовой депрессии страдают не только женщины. С приходом в семью маленького человечка усиливаются страхи и опасения сильной половины человечества.

Что же в отцовстве больше всего пугает мужчин? Эксперты выделяют три основных триггерных момента. Это непонимание того, что ему придется делать в новой для себя роли отца, и чего от него ждут.

Второй самый распространенный страх связан с сомнениями в финансовой состоятельности, ведь от мужчины ждут, что он будет полностью обеспечивать маму и ребенка. И, конечно, любящие мужья и бойфренды тревожатся за здоровье жены и любимой во время беременности, родов и послеродового периода.