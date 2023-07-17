Кот-изобретатель: как шалость хвостатого питомца привела к изобретению йода

Йод появился, благодаря коту, но, конечно, не в прямом смысле. Его изобрел французский химик Бернар Куртуа в 1811 году, но с подачи своего хвостатого друга.

А произошло это следующим образом. Бернар пытался понять, почему при работе с золой водорослей страдает его медный котел. Он начал экспериментировать с различными химическими веществами.

Неожиданно на его стол вскочил кот, и сбросил пару емкостей, в результате чего произошло смешение концентрата водорослевой золы с этиловым спиртом и серной кислоты. Так образовались темно-синие кристаллы, которые потом ученый назвал йодом.