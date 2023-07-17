Силденафил цитрат планировали запустить, как средство от давления, а в результате пришлось продавать как лекарство для эрекции

11:12 2023-07-17

Хотели как лучше, а получилось совсем хорошо: как силденафил стал основой для фармацевтического препарата, стимулирующего эрекцию.

Фармакологи долго трудились над созданием препарата, который бы помогал людям справляться с повышением артериального давления. В результате был получен силденафил цитрат, и ученые начали его клинические тесты, чтобы доказать эффективность.

Но все пошло по совершенно неожиданному для них же сценарию. Препарат мало влиял на колебания давления у людей, но вызывал совершенно неожиданную побочную реакцию.

Оказалось, что у мужчин, участвовавших в испытаниях, силденафил вызывал стойкую эрекцию. Препарат тут же стали продвигать на фармацевтическом рынке в качестве средства от импотенции, и весьма успешно.

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