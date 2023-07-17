Джослин Вильденштейн: Имя этой женщины знакомо немногим, но фото её активно ходит по интернету

Она была женой арт-дилера-миллиардера Алека Вильденштейна.

Как говорит сама Джослин именно ему она желала угодить, начав делать пластические операции. Якобы супруг любил больших кошек, и она хотела стать похожей на львицу. Как всё там было на самом деле, теперь выяснить не представляется возможным, ибо, будучи уже в статусе бывшего мужа, Вильденштейн почил.



Ещё в 1999 году Алек променял женщину-кошку на молоденькую модель с русскими корнями.

За бракоразводным процессом следила вся Америка. Супруге удалось отсудить у сластолюбивого муженька колоссальные 2,5 миллиарда долларов его кровно заработанного состояния и космические ежемесячные алименты, которые Алек должен был выплачивать последующие 13 лет.

Жила Джослин не просто на широкую ногу.

Она тратила, по её словам, около 60 тысяч долларов в месяц на оплату телефонных счетов, а на питание (которое обязательно включало элитные вина) - более полумиллиона «зелёных».

Кроме всего прочего, дама страдает маниакальной зависимостью от пластических операций, которые обошлись ей не в один миллион долларов.

Более одного миллиона в месяц «невеста Франкенштейна» стабильно спускала на дорогую брендовую одежду и аксессуары.