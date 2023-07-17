Медики считают неэффективными запреты на вредные привычки в борьбе с ними

Строгий запрет на определенные продукты или вредные привычки часто приводит к тому, что пациенты срываются, а качество их жизни и психологическое состояние под гнетом этого запрета значительно ухудшается. В связи с этим борьба за здоровый образ жизни должна вестись с использованием других подходов.

В частности, хорошо помогает метод замещения. Это, когда человеку, которому свойственно употребление того или иного вредящего ему продукта, предлагается его здоровая альтернатива.

Это может быть переход от кондитерских изделий к фруктам и полезным сладостям на фруктозе. Для курильщиков придуманы нагреватели вместо сигарет, в которых значительно меньше отравляющих веществ, чем в сигаретном дыму.