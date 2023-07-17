Патриция Клюге — образцовая светская львица

Патриция вела роскошный образ жизни и мечтала умножить своё состояние.

С этой целью она вкладывала все свои средства в покупку виноградников, основала собственную винодельню.

Поначалу всё шло прекрасно — вина производства Клюге украшали собой столы самых высокопоставленных лиц Америки.



Ряд крайне неудачных инвестиций и необоснованных трат вынудили Патрицию объявить в конце концов о банкротстве.

Не помогла продажа всех драгоценностей и произведений искусства. В итоге она всё потеряла. Теперь её винодельня принадлежит Дональду Трампу.