Патриция Клюге — образцовая светская львица

Патриция вела роскошный образ жизни и мечтала умножить своё состояние.
С этой целью она вкладывала все свои средства в покупку виноградников, основала собственную винодельню.
Поначалу всё шло прекрасно — вина производства Клюге украшали собой столы самых высокопоставленных лиц Америки.
Ряд крайне неудачных инвестиций и необоснованных трат вынудили Патрицию объявить в конце концов о банкротстве.
Не помогла продажа всех драгоценностей и произведений искусства. В итоге она всё потеряла. Теперь её винодельня принадлежит Дональду Трампу.
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