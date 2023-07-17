В детстве Эйке Батиста мечтал стать самым богатым человеком в мире

Десять лет назад был объявлен банкротом в результате весьма расточительного образа жизни.

Потом был обвинён в отмывании денег и даче взятки. Позже вскрылись и другие неприглядные дела.

Два года назад был приговорён к 30 годам тюрьмы, но потом заключил с правительством сделку.

Согласно договорённости он должен отсидеть 4 года, сотрудничать с прокуратурой и выплатить огромную сумму компенсации.

В результате, состояние Эйке Батиста равно нулю.