В детстве Эйке Батиста мечтал стать самым богатым человеком в мире

Десять лет назад был объявлен банкротом в результате весьма расточительного образа жизни.
Потом был обвинён в отмывании денег и даче взятки. Позже вскрылись и другие неприглядные дела.
Два года назад был приговорён к 30 годам тюрьмы, но потом заключил с правительством сделку.
Согласно договорённости он должен отсидеть 4 года, сотрудничать с прокуратурой и выплатить огромную сумму компенсации.
В результате, состояние Эйке Батиста равно нулю.
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