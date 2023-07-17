Топ-5 шажков к полному отказу от курения даже для заядлых курильщиков

Бросить курить рано или поздно пытается около 90 процентов людей, зависимых от никотина, но удается это сделать насовсем только трем процентам. Это связано с тем, что в определенный момент зависимости организм уже не может обходиться без никотина физически.

Но все же отказаться от сигарет можно, если принять твердое решение. Вам понадобится помощь со стороны, поэтому, постарайтесь найти поддерживающее окружение людей, которые будут за вас, либо обратитесь к психологу. Второй шаг, это анализ, когда вы чаще всего курите, и изменение поведения.

Если бросать курить резко, может начаться синдром отмены, поэтому сначала рекомендуется снижать количество потребляемого никотина на треть, потом на половину, и так до полного отказа. Очень важен психологический настрой и постоянное повторение себе, почему я хочу отказаться курить. Ну, и, если не получилось, можно обратиться за медикаментозной терапией, которая поможет убрать тягу организма к никотину.