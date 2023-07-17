Избавляемся от гусениц на капусте с помощью средства на основе томатной ботвы

Для предотвращения размножения гусениц на капусте готовится удобрение на основе ботвы. Подсушенной понадобится 2 килограмма, а свежей нужно в два раза больше.

Ботва заливается 10 литрами воды и доводится до кипения. Кипятить ее нужно полчаса, потом дайте ей остыть и процедите.

Разводите полученный концентрированный раствор из расчета 1 к 3. Потом влейте жидкое мыло: 50 граммов на каждые 10 литров воды и проводите опрыскивание капусты.