Избавляемся от гусениц на капусте с помощью средства на основе томатной ботвы

Для предотвращения размножения гусениц на капусте готовится удобрение на основе ботвы. Подсушенной понадобится 2 килограмма, а свежей нужно в два раза больше.
Ботва заливается 10 литрами воды и доводится до кипения. Кипятить ее нужно полчаса, потом дайте ей остыть и процедите.
Разводите полученный концентрированный раствор из расчета 1 к 3. Потом влейте жидкое мыло: 50 граммов на каждые 10 литров воды и проводите опрыскивание капусты.
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