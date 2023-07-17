Простые профилактические манипуляции уберегут томаты в теплице от фитофтороза

Теплица с помидорами должна регулярно проветриваться. Иначе неизбежна повышенная влажность и появление конденсата, который способствует размножению болезней растений.
Спасает от фитофторы мульчирование, поскольку грибок имеет истоки в грунте. А мульча в виде соломы или сена создает естественный барьер.
Профилактическое опрыскивание фунгицидами теже увеличит шансы вырастить сочные и здоровые томаты. Но важно проводить его на регулярной основе, чтобы обеспечить стойкость эффекта.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__