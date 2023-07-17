Звезда сериала «Беверли-Хиллз» Тори Спеллинг в придорожном отеле живет с пятью детьми в придорожном отеле

Тори Спеллинг в девяностых считалась едва ли не основной представительницей золотой голливудской молодежи. Ее отец Аарон Спеллинг был очень влиятельным продюсером «фабрики грез». А семья артистки владела вторым по величине особняком в Лос-Анджелесе.

В доме было 123 комнаты, собственный ночной клуб и зал для боулинга. Саму Тори называли восходящей звездой: девушка сыграла одну из главных ролей в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Но недавно стало известно, что 50-летняя артистка проживает со своими пятью детьми в бюджетном придорожном отеле. Как так вышло, что дочь богатейшего человека Голливуда из гигантcкого особняка переселилась в дешевую гостиницу?

Как пишет Супер. ру со ссылкой на Daily Mail, родители звезды не одобрили ее роман с актером Дином МакДермоттом из Канады. Тори ушла от первого супруга - актера и режиссера Чарли Шейниана - в 2005 году, чтобы выйти за него замуж.

После этого у девушки отношения с отцом окончательно разладились. Умерший год спустя Аарон Спеллинг оставил единственной дочери всего 800 000 долларов из своего 600-миллионого состояния.

Тори денег считать не привыкла, и от наследства ничего не осталось. Вдобавок ее карьера актрисы пошла под откос. Кроме того, из-за пагубного пристрастия к шопингу женщина накопила долги на десятки тысяч долларов.

Не лучшим образом сказался на ней и развод с МакДермоттом, с которым за 18 лет брака родилось пятеро детей.

Недавно папарацци сфотографировали Спеллинг с детьми, когда они выходили из недорогого мотеля в пригороде Лос-Анджелеса. По информации Page Six, актриса перебралась сюда из-за плесени, буквально захватившей ее съемный дом и ставшей причиной болезней самой Тори и ее отпрысков.