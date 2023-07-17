Пятна на огуречных листьях: этот рецепт спасет грядку и урожай

Причиной появления пятен может быть антракноз, мучнистая роса, бактериоз или ржавчина. Поможет средство собственного приготовления.

В пяти литрах воды следует растворить по столовой ложке соды, растительного масла, добавить чайную геля для посуды и одну таблетку аспирина. Перемешайте все ингредиенты и влейте раствор в распылитель.

Опрыскивайте огурцы два-три раза в месяц. Это в разы увеличит шансы на то, что болезнь отступит, и вы получите ароматные огурчики к столу.