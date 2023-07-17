Усыхают виноградные плоды: почему это происходит, и что делать

Высыханию нередко подвержены гроздья, выросшие на молодой лозе. Это связано с тем, что у нее еще недостаточно сил, чтобы дать полноценный урожай, поэтому есть смысл убирать лишние завязи, оставляя только 5-6 штук, чтобы не перегружать растение.
Сохнуть виноград может и из-за нашествия ос, филлоксеры или паутинного клеща. Поэтому вовремя выполняйте обработку от паразитов.
Поражение такими недугами, как мучнистая роса, пятнистый антракноз или сухорукавность, тоже может спровоцировать порчу плодов. И тут профилактические меры наилучшее решение.
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