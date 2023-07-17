Крыжовник даст богатый ягодный урожай, если растить его штамбом

Принцип штамба заключается в искусственном создании кустарника в один ствол. После укоренения куста нужно выбрать самый сильный стебель, а остальные убрать.

Потом снизу ствола следует нейтрализовать наметившиеся точки роста. Оставляется от четырех до пяти точек в верхней части растения.

В первый год обязательно делать срезы почковых веток. В дальнейшем придется следить и своевременно удалять старые, пораженные болезнями, поломанные и не плодоносящие ветви.