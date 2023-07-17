Поражение смородины ржавчиной: какие факторы провоцируют заболевание

Причин болезни может быть несколько. И на некоторые из них у нас есть влияние. Например, стоит избегать посадки смородины на участке с близким расположением грунтовых вод и в зоне болот.
Появление ржавчины возможно после сильных дождей или она активируется из-за неубранных с прошлого года остатков травы и листьев возле ствола. Не любит смородина и соседства с болотными травами, особенно осокой, провоцирующей бокальчатую ржавчину.
А вот источником столбчатой ржавчины могут стать хвойные растения, если они растут рядом со смородиной. Обязательно уничтожать насекомых-паразитов вроде паутинного клеща, тлей и смородиновой галлицы, которые ослабляют растение.
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