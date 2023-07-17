Арбузы вырастают маленькими и несладкими: факторы, которые влияют на урожайность бахчевых

13:06 2023-07-17

Даже в умеренном климате можно получить неплохой арбузный урожай, но на практике сделать это удается далеко не всем.

Бахчевые нуждаются в пристальном внимании, особенно, если вы выращиваете их в умеренных климатических условиях. Но стоит помнить, что ряд сортов от природы рассчитаны на формирование небольшой и не слишком сладкой ягоды.

Очень чувствительны арбузы к водному балансу, качественным характеристикам грунта и обилию солнца. Играет роль и правильное опыление, и частота полива, обеспечивающего постоянный уровень влажности.

Арбузы нуждаются и в удобрении. Это отдельно касается фосфорной, калийной и азотной подкормки, которая для них считается обязательной.

Показать следующие комментарии
Фото