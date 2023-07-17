Количество клубней картофеля вырастет в три раза от одной элементарной процедуры

Этот агротехнический прием будет эффективен только в том случае, если проводить его сразу же после сильного дождя. Речь идет о простом рыхлении грунта вокруг картофельных посадок.

Рыхление влажной почвы приводит к активации роста новых стволов картофеля, а, значит, и получению дополнительных клубней.

Если осадков нет слишком долго, в течение нескольких недель, можно обойтись обильным поливом картофеля. И после этого уже провести основательное рыхление почвы.