Количество клубней картофеля вырастет в три раза от одной элементарной процедуры

Этот агротехнический прием будет эффективен только в том случае, если проводить его сразу же после сильного дождя. Речь идет о простом рыхлении грунта вокруг картофельных посадок.
Рыхление влажной почвы приводит к активации роста новых стволов картофеля, а, значит, и получению дополнительных клубней.
Если осадков нет слишком долго, в течение нескольких недель, можно обойтись обильным поливом картофеля. И после этого уже провести основательное рыхление почвы.
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