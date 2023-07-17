Ржавый гвоздь поможет получить с яблони небывалый урожай яблок

Если яблоня не дает плодов после нескольких лет роста, можно спровоцировать ее на это искусственно. Дачники советую взять несколько ржавых гвоздей, и вбить их в ствол дерева.

Считается, что стресс, который получает яблоня может дать толчок к формированию плодов. Так бывает, но назвать этот метод панацеей тоже нельзя.

Есть и менее агрессивная садовая хитрость, которая тоже дает результат. Повесьте на яблоневые ветви заполненные водой пластиковые бутылки. Они будут наклонять ветки к земле, препятствовать росту дерева вверх, и направлять его силы на процесс формирования плодовых завязей.