Второй и третий кочан на капустном саженце: убрать или оставить выращивать

Время появления завязей разнится в зависимости от сорта капусты. У ранних после всхода и посадки рассадой проходит 45 дней, а при росте на грядке до 18.

Среднесрочные сорта дадут кочанчик на открытом грунте примерно через месяц, и через два, если речь идет о рассаде. Поздние сорта на то и поздние, что им для завязи нужно до 85 дней.

Иногда формируется не один, а несколько кочанов, что говорит о дефекте точки роста у саженца. Лишние кочаны лучше убрать, чтобы основной вырос большим и крепким, хоть и не без риска гибели посадки, т. к. процедура это травматична для капусты.