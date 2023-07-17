Самолет Су-25 упал в море в Краснодарском крае

15:50 2023-07-17

Истребитель Су-25 потерпел крушение в море около города Ейска в Краснодарском крае.

Представитель экстренных служб сообщил, что пилот успешно катапультировался и находится в живых.

В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что не было пострадавших и значительных разрушений.