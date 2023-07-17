Самолет Су-25 упал в море в Краснодарском крае

Представитель экстренных служб сообщил, что пилот успешно катапультировался и находится в живых.
В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что не было пострадавших и значительных разрушений.
Представитель экстренных служб сообщил, что пилот успешно катапультировался и находится в живых.
В оперативном штабе Кубани подчеркнули, что не было пострадавших и значительных разрушений.
Наталья Гончарова
Вслед за обвинениями в сексуальных домогательствах солиста рок-коллектива "Rammstein" Тилля Линдерманна две женщины заявляют, что их изнасиловал клавишник группы Кристиан Флаке Лоренц.