Самолет Су-25 упал в море в Краснодарском крае

В Китае сохраняется множество уникальных традиций

Среди которых есть и необычные ритуалы. В одном из городов провинции ЧжэцзЯн ежегодно проводится фестиваль, где местные жители угощаются червями, а весной наступает время для приготовления яиц, сваренных в моче мальчиков.