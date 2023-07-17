Из-за редкой болезни девушка постоянно выглядит пьяной: от сильного пола нет отбоя

18:32 2023-07-17

Девушка из американского штата Юта постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя совсем не употребляет спиртное.

Мать девушки начала замечать, что ее дочь постоянно выглядит подвыпившей.

У нее пахло изо рта, язык заплетался, а взгляд был остекленевшим.

У нее часто начинались приступы хохота, но при этом девушка совершенно не пила.

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    После обращения к врачам и ряда исследований было установлено, что у пациентки «синдром пивоварни», при  котором тело преобразует сахар и углеводы в этанол.

    Скорее всего, заболевание развилось на фоне приема антибиотиков. Особенно сильно признаки «опьянения» видны после приема пищи.

    Сейчас девушке прописали противогрибковые средства, которые должны уменьшить содержание этанола в крови.

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