Из-за редкой болезни девушка постоянно выглядит пьяной: от сильного пола нет отбоя

Мать девушки начала замечать, что ее дочь постоянно выглядит подвыпившей.
У нее пахло изо рта, язык заплетался, а взгляд был остекленевшим.
У нее часто начинались приступы хохота, но при этом девушка совершенно не пила.
Мать девушки начала замечать, что ее дочь постоянно выглядит подвыпившей.
У нее пахло изо рта, язык заплетался, а взгляд был остекленевшим.
У нее часто начинались приступы хохота, но при этом девушка совершенно не пила.
После обращения к врачам и ряда исследований было установлено, что у пациентки «синдром пивоварни», при котором тело преобразует сахар и углеводы в этанол.
Скорее всего, заболевание развилось на фоне приема антибиотиков. Особенно сильно признаки «опьянения» видны после приема пищи.
Сейчас девушке прописали противогрибковые средства, которые должны уменьшить содержание этанола в крови.
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