Из-за редкой болезни девушка постоянно выглядит пьяной: от сильного пола нет отбоя

После обращения к врачам и ряда исследований было установлено, что у пациентки «синдром пивоварни», при котором тело преобразует сахар и углеводы в этанол.

Скорее всего, заболевание развилось на фоне приема антибиотиков. Особенно сильно признаки «опьянения» видны после приема пищи.

Сейчас девушке прописали противогрибковые средства, которые должны уменьшить содержание этанола в крови.