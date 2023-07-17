Дмитрий Певцов и другие российские артисты вручили премии за уничтожение иностранной военной техники

Телеканал RU.TV и российские звезды вручили очередные премии за уничтожение иностранной военной техники, сообщает МК. В церемонии приняли участие известные российские артисты и телеведущие канала, она прошла в Московском областном пункте отбора бойцов в Балашихе.

В числе артистов были народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов и популярная певица Елена Север.

В рамках заявленной ранее акции отличившиеся российские бойцы получили по 1 миллиону рублей. Авторы этой инициативы - Григорий Лепс и Николай Басков.

Премия выплачивается за каждый уничтоженный либо захваченный танк зарубежного производства, который ВСУ поставляют западные страны.

Елена Север и Дмитрий Певцов вместе с телеведущими RU.TV также поблагодарив бойцов за отвагу и самоотверженность и сделали фото на память.