Рыбак под Новосибирском выловил громадную щуку, длина которой больше метра

Рыбак Денис Дубровин под Новосибирском поймал огромную щуку длиной 1,24 метра. Как сообщает "АиФ-Новосибирск", вес этой рыбы - 18 килограммов.
Мужчина уточнил, что после поимки гигантской рыбы он отпустил ее обратно в реку Обь.
Рыбу такого размера всегда отпускаем, если у нее не повреждены жабры.
Она должна порадовать и других рыболовов, — подчеркнул опытный рыбак.
К слову, это не первый рекорд Дубровина. В минувшем году рыбак также сумел поймать крупную рыбу: тоже щуку, весом 12 килограммов.
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