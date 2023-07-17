Рыбак под Новосибирском выловил громадную щуку, длина которой больше метра

19:50 2023-07-17

Вес пойманной рыбы 18 килограммов. В прошлом году Денис Дубровин также поймал в Оби крупную щуку весом 12 килограммов.

Рыбак Денис Дубровин под Новосибирском поймал огромную щуку длиной 1,24 метра. Как сообщает "АиФ-Новосибирск", вес этой рыбы - 18 килограммов.

Мужчина уточнил, что после поимки гигантской рыбы он отпустил ее обратно в реку Обь.

Рыбу такого размера всегда отпускаем, если у нее не повреждены жабры.

Она должна порадовать и других рыболовов, — подчеркнул опытный рыбак.

К слову, это не первый рекорд Дубровина. В минувшем году рыбак также сумел поймать крупную рыбу: тоже щуку, весом 12 килограммов.

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