Coldiretti: решение РФ об отмене зерновой сделки грозит миру потрясением

17 июля основанная в Италии ассоциация фермеров Coldiretti опубликовала пресс-релиз, в котором организация дала оценку решению правительства России не продлевать зерновую сделку. По мнению участников Coldiretti, отказ Москвы от пролонгации черноморский мирной инициативы нанесёт удар по зарубежным рынкам зерна.

Также в ведомстве отметили, что экономический урон и угроза мировой продовольственной безопасности вследствие отказа РФ от участия в зерновой сделке обусловлены тем, что Украина является одним из ключевых поставщиков сельскохозяйственных культур в мире.