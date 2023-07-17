Хуснуллин: часть Крымского моста в сторону Керчи придётся демонтировать

17 июля российский вице-премьер Марат Хуснуллин лично посетил участок Крымского моста, который пострадал после очередного украинского теракта. После осмотра повреждённой части инфраструктурного объекта политик публично заявил, что часть Крымского моста в сторону Керчи придётся снести из-за непоправимых повреждений.

Также Хуснуллин рассказал, что вторая повреждённая часть моста в Керченском проливе сместилась на 80 сантиметров, ввиду чего профильные специалисты уже занимаются её укреплением. Ожидается, что в полночь 18 июля по Крымскому мосту будет возобновлено реверсивное движение легкового автотранспорта.