Молния поразила трансформатор во Львове, оставив без света целые районы

В ночь на 18 июля мэр Львова Андрей Садовой публично заявил, что сегодня вечером во время грозы молния удара в один из трансформаторов города, после чего электроэнергия начала пропадать во множестве микрорайонов. Очевидцы событий публикуют многочисленные видеозаписи, на которых запечатлен момент удара молнии в трансформаторную будку.

На видео показано, что после удара молнии трансформатор начинает искрить и фактически взрывается. При этом Садовой утверждает, что последствия удара молнии для Львова прогнозировать пока затруднительно.