Жительница Минска взяла кредит и перевела мошенникам 30 000 рублей

По информации, опубликованной в официальном канале Главного управления внутренних дел Минского горисполкома в Telegram, женщину обманули злоумышленники, выдавая себя за сотрудников милиции и Национального банка. Мошенники связались с женщиной по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов, заявив, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Они уговорили женщину скачать специальную программу и взять кредит в банке, указав, что это поможет защитить ее деньги и помочь выявить преступников. После выполнения всех указаний женщина оказалась обманутой и потеряла сумму, близкую к 30 000 рублей.