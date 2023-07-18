В Каменецком районе тракторист в поле обнаружил более 1500 патронов

Житель агрогородка Речица Каменецкого района при обработке трактором земельного участка зацепил фрезой пахотный слой грунта с куском полимерной пленки. Он потянул за нее, и из земли показался металлический ящик с патронами, сообщает БрестСИТИ со ссылкой на управление ГКСЭ по Брестской области.

Мужчина сообщил о находке в милицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли ящик с патронами. Была назначена судебная баллистическая экспертиза для того, чтобы установить пригодность патронов для стрельбы, определить их вид и образец.

В ходе исследования эксперт Брестского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз пришел к выводу: предоставленные винтовочные патроны изготовлены заводским способом, и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

1531 патрон из числа исследуемых пригоден для стрельбы, 16 патронов – не пригодны. По данному факту проводится проверка.