37-летняя актриса Линдси Лохан родила своего первенца в Дубае

37-летняя американская актриса и модель Линдси Лохан впервые стала мамой. Представитель звезды сообщил журналу The Hollywood Reporter:

Линдси Лохан и ее супруг, финансист Бадер Шаммас, стали родителями мальчика по имени Луаи. Роды прошли в Дубае. Семья счастлива. Имя ребенка по-арабски значит «щит» или «защитник».

Лохан и Шаммас поженились немногим более года назад. Шаммас - наполовину ливанец, а наполовину кувейтец. Он учился в США и сейчас живет в ОАЭ. В Дубае на протяжении последних лет живет и Лохан. Как уточняет КП, Линдси и Бадер до свадьбы встречались около трех лет.

Ранее карьера Линдси Лохан казалась почти похороненной из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. Актриса периодически оказывалась в реабилитационных центрах, ее арестовывали и за езду в пьяном виде, за хранение кокаина.

Она также неоднократно попадала в тюрьму и привлекалась к исправительным работам. Личная жизнь звезды складывалась непросто: к примеру, в 2016 году актриса объявила о помолвке с бизнесменом Егором Тарабасовым из России, но помолвка вскоре была расторгнута.