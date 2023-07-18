Ужалила пчела: доктор Агапкин рассказывает об алгоритме действий, чтобы обойтись без серьезных последствий

Врач Сергей Агапкин рассказывает, какой должна быть первая помощь после того, как человека ужалила пчела. В первую очередь нужно продезинфицировать пинцет и достать из места повреждения жало насекомого. Затем возьмите чистую ткань, смочите ее спиртом, можно нашатырем, уксусом, раствором марганцовки или соды и приложите к ранке.

Если есть возможность, промойте кожу хозяйственным мылом и приложите лед, чтобы не допустить распространения воспалительного процесса. При появлении зуда можно использовать местно гидрокортизон, фенистил, псило-бальзам.

Профилактически обязательно примите таблетку противоаллергического средства. И следите за своим состоянием: если почувствовали, что самочувствие ухудшается, звоните в скорую помощь.