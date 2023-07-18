Во время грозы необходимо выключить все электроприборы в доме, чтобы обезопасить себя

Ответ специалистов на вопрос о целесообразности отключения электричества во время грозы однозначен: все электроприборы в доме лучше отсоединить от сети. Делается это в целях безопасности.

При этом желательно сделать это до того, как гроза начнется. При попытке отключить свет в доме в разгар непогоды можно получить разряд тока, и неизвестно, закончится ли это благополучно.

Обязательно следует извлекать шнур из розетки, поскольку, если молния ударит в электропередающую линию, приборы могут прийти в негодность. Но не нужно и накручивать себя страхом: миф о том, что электроприборы провоцируют удар молнии, не более чем миф.