Китайские эксперты прогнозируют в ближайшие десятилетия невиданные катаклизмы по всему миру

Китайские ученые предупредили о возможных последствиях аномальной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Чжунго Циннянь бао".

Аномальная жара, которая установилась в настоящий момент на Земле, может спровоцировать в природе цепную реакцию и вызвать большое число экстремальных погодных ситуаций во всем мире, утверждают исследователи из КНР.

При этом на фоне аномальной жары могут проявиться катаклизмы, которые ранее на планете никогда не наблюдались.

По прогнозу китайских метеорологов, по мере усиления глобального потепления на Земле будут возникать и экстремальные погодные явления. Так будет продолжаться минимум в ближайшие 30 - 40 лет.