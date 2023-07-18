Хлеб после заморозки становится более полезным для здоровья нежели только что выпеченный

Свежеиспеченный хлеб гораздо вкуснее, но иногда приходится его замораживать, чтобы сохранить подольше. И у этого есть много плюсов для здоровья, как выяснили исследователи.

При замораживании и последующем размораживании содержащиеся в хлебе белки легче расщепляются и лучше усваиваются в желудке. А вот усвоение крахмала, наоборот, будет меньше, что снизит гликемический индекс выпечки.

Важный лайфхак: простое хранение хлеба в холодильнике приводит к его скорейшему очерствению. При замораживании он останется мягким после того, как вы решите его разморозить.