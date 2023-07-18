Масло для жарки: какие разновидности наименее канцерогенны при нагревании

Жарку нельзя назвать полезным способом приготовления пищи, и во многом делает его таковым масло, которое мы используем. Дело в том, что полезные полиненасыщенные жирные кислоты при сильном нагревании трансформируются в перекисные соединения, известные канцерогенным эффектом.

По этой причине для жарения следует выбирать, как ни парадоксально, наименее полезные масла, в которых полиненасыщенных кислот минимум. Самым безопасным будет рафинированное масло из подсолнечника, где почти отсутствует омега-3.

Можно также брать топленое масло или сало. А вот нерафинированные масла мало того, что пенятся, так еще и становятся опасными. Но все же специалисты рекомендуют не увлекаться жареным, и есть его только иногда.